Mosca | raggiungeremo i nostri obiettivi Le bombe ormai vicinissime a Zaporizhzhia

(Di lunedì 21 novembre 2022) - Nel suo consueto messaggio notturno il presidente Zelensky ha sottolineato che 'l'esercito russo ha bombardato ieri l'est dell'Ucraina per 400 ...

- Nel suo consueto messaggio notturno il presidente Zelensky ha sottolineato che 'l'esercito russo ha bombardato ieri l'est dell'Ucraina per 400 ...Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in merito all'operazione militare in Ucraina, rispondendo al presidente Volodymyr Zelensky che ha accusatodi non volere negoziare con ...Ad affermarlo è il portavoce di Mosca, Dmitry Peskov. Kiev denuncia bombardamenti su Kharkiv: colpito anche un condominio, ci sarebbero persone sotto le macerie. Lo riportano i media ucraini. Zelensky ...La guerra in Ucraina giunge al 271esimo giorno. Il Cremlino dice che "la Russia intende raggiungere i suoi obiettivi nel Paese e li raggiungerà". Il portavoce Peskov poi chiarisce: "Il fine dell'opera ...