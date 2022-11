Monzamania | Galliani torna dai Mondiali in Qatar | ora il mercato può cominciare

Calciomercato.com

Un nome Duvan Zapata è un vecchio pallino da tempo di Adriano, ma in questo momento è forse un sogno sul mercato. L'indirizzo è comunque questo: il Monza anche a gennaio cerca dei top ...Commenta per primo Non bastava la coltellata a Pablo Marì che è costata al difensore spagnolo (ieri allo UPower Stadium dopo il dramma dell'aggressione al centro commerciale) almeno tre mesi di stop. ... Monzamania, tre punti di dolore per Palladino: per gennaio quattro priorità per Berlusconi e Galliani Sistemato il capitolo dei tanti giocatori in esubero, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani vogliono portare a casa almeno tre giocatori importanti (uno per reparto) per dare in mano ...