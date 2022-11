Monreale | nuove somme per cultura | sport | centro anziani dal bilancio di previsione 2022-2024

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 21 novembre 2022) Approvati questo pomeriggio dal consiglio comunale dii bilanci difinanziaria per i trienni 2019-2021, 2020-, 2021-2023 e. Gli atti sono stati approvati all’unanimità dai consiglieri comunali dopo essere stati illustrati dall’assessore alLuigi D’Eliseo. “Finalmente la città comincia ad avere undi. Da ora in poi si potranno pianificare non soltanto le spese e le forniture strettamente indispensabili, ma si potrà programmare secondo obiettivi di mandato – dichiara l’assessore D’Eliseo -. L’ente inizierà ad avere un’attività di programmazione e potrà esprimere la propria visione sulla vita della città”. Tra le spese programmate le più importanti riguardano l’assistenza specialistica per i ...