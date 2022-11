Mondiali | Senegal-Olanda LIVE alle 17

la Repubblica

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti SportQatar 2022, i gironi con le squadre ... Michael Estrada, Djorkaeff Reasco, Kevin Rodríguez Commissario Tecnico : Gustavo Alfaro- ......le avversarie africane ai(3V, 1N), mentre i Leoni della Teranga non sono mai stati sconfitti quando hanno affrontato squadre europee nella fase a gironi della competizione (2V, 1N).... Mondiali, io tifo Senegal per quel sogno spezzato venti anni fa Sta per fare il suo debutto ai Mondiali la Nazionale olandese, che alle 17 scenderà in campo all'Al Thumama Stadium contro il Senegal. Ufficiali le scelte di Louis van Gaal, che ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Senegal-Olanda in diretta dal prepartita al risultato finale. Lunedì 21 Novembre ...