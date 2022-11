Mondiali Qatar | marcia indietro sulla fascia ‘One Love’ | Neuer e Kane non la indosseranno

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022)da parte delle federazioni calcistiche di Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svizzera sul tema dell’iniziativa. Nella mattinata di oggi è apparso un comunicato congiunto in cui le nazionali spiegano il motivo per cui rinunceranno ad indossare le fasce multicolori aidi2022: “La FIFA è stata molto chiara sul fatto che imporrà sanzioni sportive qualora i nostri capitani dovessero indossare lasul campo di gioco. Come federazioni nazionali, non possiamo mettere i nostri giocatori in una posizione in cui potrebbero subire sanzioni sportive, comprese le ammonizioni. Quindi abbiamo chiesto ai capitani di non tentare di indossare ladurante le partite della Coppa del Mondo ...