Mondiali Qatar | la lezione dell’Iran agli ipocriti europei

(Di lunedì 21 novembre 2022) “One Love” è la fascia arcobaleno che i giocatori del Mondialeino volevano mettere ma non mettono in segno di solidarietà all’amore omosessuale, osteggiato dall’emirato ospitante. Ma “One Love” è, prima di tutto, il saluto di amore universale di Bob Marley, veicolo di insofferenza e di libertà ed è così che piace intenderlo a noi. Ora, su questo saluto si sta costruendo la farsa più invereconda di tutti i tempi: i calciatori-mammole che vorrebbero tanto, ma poi rinunciano per non disturbare nessuno; i padroni di casa col turbante, ma niente affatto turbati, mentre dicono “noi siamo per l’inclusione, per i diritti umani”; la Fifa che è quella che fa più schifo, Federazione Internazionale Feccia Amorale, che minaccia di ammonire chi la benedetta maledetta fascia se la infila. One Love, non si salva nessuno. E la fascia non la mette nessuno. E la faccia nemmeno. Con ...