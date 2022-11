Mondiali Qatar 2022 | Usa-Galles 1-1

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Match equilibrato e spettacolare tra Stati Uniti eche pareggiano 1-1 la seconda gara del gruppo B didisputata allo stadio Ahmad Bin Ali di Ar-Rayyan: è il primo pari di questa Coppa del Mondo. Gli americani dominano il primo tempo, colpiscono un palo con Sargent e passano in vantaggio con il figlio d’arte Weah al 36?. Ilsi trasforma nella ripresa grazie all’ingresso di Moore. L’arrembaggio della squadra di Page viene premiato dal calcio di rigore che Bale si procura e trasforma all’82’. Nella classifica del girone le due nazionali conquistano un punto a testa e sono alle spalle dell’Inghilterra, leader con 3 punti, fanalino di coda l’Iran a zero. Gara che si incanala subito su binari ben definiti: gli Usa pressano alti e cercano il gol con insistenza, mentre il ...

La freschezza degli Stati Uniti annullata dalla tenacia del Galles che tornava nella fase finale di un Mondiale 64 anni dopo la prima e unica partecipazione nel 1958. Il pareggio è stato il frutto ...Trovare un alloggio per iinnon è facile. La nazionale inglese ha così deciso un posto alternativo per le famiglie dei calciatori: una lussuosa crociera . Non essendo sulla terraferma, ma in acque ...Si è giocato quasi un intero supplementare dopo 14 minuti di recupero nel primo tempo e 10 nella ripresa, allungati per un rigore assegnato al Var al 100' sul… Leggi ...Il resoconto della seconda giornata di Qatar 2022, che ha offerto il trionfo dell'Inghilterra sull'Iran, sconfitto per 6-2.