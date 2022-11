Mondiali Qatar 2022 | ressa di tifosi nella fan zone | interviene la polizia

(Di lunedì 21 novembre 2022) Momenti di caos e tensione, ieri sera, a ridosso dell’inizio di-Ecuador, partita inaugurale dei. Decine di migliaia di, infatti, si sono accalcate per provare ad entrarefan, costruita al centro di Doha e luogo dove, oltre a vedere le partite su un maxi-schermo, è possibile anche comprare della birra. Sono stati numerosi iad essere respinti dalla, intervenuta in assetto antisommossa. Solo a una manciata di donne incinte e didisabili è stato permesso di entrarefanattraverso uno speciale ingresso prioritario, poco dopo il calcio d’inizio della partita traed Ecuador. SportFace.

