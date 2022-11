Mondiali Qatar 2022 | Lloris | “Fascia LGBT? La Fifa fissa le regole | noi giochiamo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) “E’ lache organizza la competizione e che fisse le. A noi giocatori ci viene chiesto di giocare, di rispettare al massimo il suo paese e la sua Federazione”. Il portiere, e capitano, della Francia Hugotorna a parlare del tema relativo allada capitano ‘One Love’, in sostegno alla comunità. Alla vigilia di Francia – Australia in programma inin occasione dei, l’estremo difensore dei bleus ha spiegato che certo “ci sono diverse cause importanti e che bisogna sostenere” ricordando che è lacomunque are le. Oggi le federazioni di Inghilterra e Germania hanno annunciato di voler rinunciare ad indossare la...