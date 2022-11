Mondiali Qatar 2022 | l’Iran boicotta l’inno nazionale I tifosi insultano i calciatori

(Di lunedì 21 novembre 2022) Doha – Ehsan Hajsafi, capitano del, aveva esordito ieri in conferenza stampa con un “nel nome del dio dell’arcobaleno”, la frase usata in un video dal piccolo Kian Pirfalak, una delle vittime simbolo della repressione costata finora almeno 378 morti e 15mila arresti. La protesta era annunciata: I giocatori dellairaniana non hanno cantatononostante siano partite le note musicali, come precedentemente fatto dalle nazionali di beach soccer e pallavolo. Mentre suonavano le note che inneggiano alla “continua ed eterna Repubblica Islamica del“, il pubblico dello stadio Khalifa di Doha ha fischiato. Iprovenienti dalnon hanno accettato la scelta ed hanno cominciato ad insultare i giocatori, sia con le parole che con i ...

