Mondiali Qatar 2022 | Lamberto Dini | Fausto Bertinotti e Mario Capanna radiocronisti d’eccezione

(Di lunedì 21 novembre 2022) A commentare idici saranno anche un ex premier, un ex presidente della Camera ed un ex ‘rivoluzionario’: il tutto accadrà nella trasmissione ‘Un Giorno da Pecora‘, in onda su Rai Radio 1. A partire da oggi, infatti,racconteranno i momenti più importanti delle partite di Coppa del Mondo che andranno in scena durante il loro programma. La prima della lista è la sfida tra Inghilterra ed Iran, che si è disputata alle 14:00 si lunedì 21 novembre con la presenza di. Nei prossimi giorni toccherà, invece, ai colleghi. SportFace.

Le telecamere indugiano sui volti dei calciatori e del ct Queiroz: nessuno accompagna la musica con le parole, mentre sugli spalti spicca una donna iraniana in lacrime. La Nazionale di calcio ha dato ...I giocatori dell' Iran non hanno cantato l'inno nazionale prima della partita contro l' Inghilterra aiin. Un segnale di sostegno nei confronti delle proteste contro il regime , in difesa dei diritti delle donne . Tutti gli 11 giocatori schierati al centro del campo sono rimasti in ...Calcio d’inizio alle 17. I padroni di casa ospitano i sudamericani allo stadio Al Bayt di Al Khor per la gara che segna il via della manifestazione. E’ l’unica gara in programma… Leggi ...Andrea Stramaccioni è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine di Qatar-Ecuador, commentando la prima vittoria al Mondiale per la nazionale sudamericana: "Non ...