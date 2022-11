Mondiali Qatar 2022 | i convocati del Senegal | tutti i giocatori

(Di lunedì 21 novembre 2022) Quali sono idal ct delper idi? Ecco la lista: Portieri: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (Queen’s Park Rangers). Difensori: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Pape Abou Cissé (Olympiacos), Abdou Diallo (Lipsia), Fode Ballo-Touré (Milan), Youssouf Sabaly (Betis), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens). Centrocampisti: Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Marsiglia), Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gueye (Everton), Moustapha Name (Pafos), Loum Ndiaye (Reading), Krepin Diatta (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano) Attaccanti: Ismalia Sarr (Watford), Bamba Dieng (Marsiglia), Boulye Dia (Salernitana), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Iliman Ndiaye (Sheffield United), ...

Quali sono i giocatori convocati dal ct degli Stati Uniti (USA) per i Mondiali di Qatar 2022 Ecco la lista: Portieri: Turner (Arsenal), Johnson (New York City), Horvath (Luton Town). Difensori: ...Doha, 20 nov. (askanews) - L'Al-Bayt Stadium di Doha si è illuminato di mille colori nella cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar. Bellissimo lo spettacolo di fuochi d'artificio.