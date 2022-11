Mondiali Qatar 2022 | Gene Gnocchi | “Ottimo spot per basket”

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – “Le mie prime impressioni sull’esordio deiin? Beh, dal punto di vista dell’appeal tecnico, la prima partita si può usare nelle scuole per invogliare i bambini a darsi al”. All’Adnkronoscommenta così, con il consueto tono dissacrante e divertito, l’inizio dei, partito con il match– Ecuador conclusosi con la vittoria dell’Ecuador per 2-0. “La mascotte dei-osserva poi il comico- ci ha consentito di rivalutare quell’obbrobrio che era ‘Ciao’ di Italia 90. Perché non era pensabile che si potesse fare una cosa più brutta di quella lì, invece ci siamo riusciti”. Sul fronte calciatori, “c’è un problema a livello di agibilità degli stadi -avvisa ...

a a a L'apertura deidi calcio inè la festa per tanti. Per l' Italia un giorno di 'profonda riflessione'. La nostra nazionale per fare attività deve andare prima a Tirana, in Albania, dove il calcio è ...Così il Presidente Usa Joe Biden in una telefonata alla Nazionale di calcio Usa impegnata nelin. TwitterL'albiceleste si prepara all'esordio nel Mondiale di Qatar: la Pulce scalda i motori insieme al resto del gruppo sotto gli occhi attenti di Scaloni ...Se l'Iran trasferisce i razzi alla Russia, Israele fornirà all'Ucraina missili balistici ad alta precisione. Lo scrivono fonti ucraina citando l'emittente ...