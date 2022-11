Mondiali Qatar 2022 | Gassmann | ”Cerimonia pacchiana per Paese che viola i diritti umani”

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – ”Credo che le 6.500 persone, lavorator i immigrati, morte per costruire gli stadi in queldove inon vengono rispettati, rendano questil’opposto di quello che ladi apertura ha voluto raccontarci: ‘uguaglianza’?”. Alessandrocontattato dall’Adnkronos, critica aspramente la scelta di tenere idi calcioin, viste le migliaia di morti sul lavoro e alla luce dell’assenza della condizione femminile delospite. ”Non può esserci giustizia – conclude l’attore – fino a quando esisteranno ancora paesi dove le donne non hanno gli stessidegli uomini”. (di Alisa Toaff) L'articolo ...

Il calendario delle partite di oggi 21 novembre aiin2022.Il vicepresidente dell' Inter Javier Zanetti è intervenuto su Radio Sportiva per fare le carte alla sua Argentina , impegnata neididov'è stata inserita nel gruppo C con Arabia Saudita (avversario che incontrerà per primo al "Lusail Iconic Stadium" domani, martedì 22 novembre alle 11), Messico e Polonia ...Mondiali in Qatar, stop alla fascia di capitano col cuore arcobaleno e la scritta “One Love”: dall'Inghilterra all'Olanda, le nazionali che avevano annunciato la scelta per i loro capitani fanno ...Stasera in tv, lunedì 21 novembre 2022, parte Il circolo dei mondiali , il programma che ricalca la sorpresa della tv dell'estate 2021 ...