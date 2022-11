Mondiali Qatar 2022 | 30% di share per la cerimonia e la gara inaugurale Il 20% per gli azzurri

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Mondiale di calcio disi prende la scena in tv nella domenica pomeriggio italiana. Ladi apertura, su Rai1, alle 15.37 è stata seguita da 4 milioni e 100 mila spettatori con il 30,1% di: a seguire, il match-Ecuador, vinto dai sudamericani 2-0, ha registrato unodel 29.5% e ha tenuto davanti a Rai 1 4 milioni e 657mila spettatori. L’amichevole di Vienna tra Austria e Italia, sempre in onda su Rai 1, è stata seguita da 4 milioni 117 mila spettatori, con il 20,1% di. SportFace.

I capitani delle 32 squadre dei2022 inpotranno indossare la fascia 'No Discrimination', campagna che partirà sin da subito e non dai quarti di finale. 'Ho parlato di questo argomento ...Alla cerimonia l'emiro straparla: "Nostri sforzi per il bene dell'umanità". Poi va in scena un carrozzone perbenista che mette in crisi la Rai sui diritti umani: "In Iran va peggio". La squadra di ...Le nazionali europee che avevano promesso di indossare la fascia arcobaleno fanno dietrofront dopo la minaccia di ammonizione della FIFA.Nella seconda giornata di Coppa del Mondo previsti 3 match. Dopo la partita inaugurale Qatar-Ecuador, i mondiali di calcio entrano nel vivo con tre scontri. Conclude la giornata Stati Uniti-Galles (gr ...