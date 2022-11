Mondiali in Qatar | la Fifa chiede a Harry Kane di non indossare la fascia arcobaleno | “Ci saranno conseguenze”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il capitano della nazionale dell’Inghilterranon potràlaal braccio in segno di protesta contro le discriminazioni sessuali delnel corso del match di oggi contro l’Iran. L’attaccante del Tottenham prima dell’inizio deiaveva annunciato di voler scendere in campo con un simbolo a supporto della comunità LGBT+, particolarmente criminalizzata nello Stato del Golfo, trovando l’approvazione della federazione calcistica inglese e dei capitani di altre nazionali, come l’olandese Virgin Van Dijk e il tedesco Manuel Neuer. Inl’omosessualità è un reato, e appena pochi giorni fa l’ambasciatore deiKhalid Salman l’ha definita “un danno mentale”. Secondo quanto riporta il ...

Niente Mondiale anche per il senegalese Sadio Mané, operato al... Qualche mese fa, in pochi pensavano che Olivier Giroud potesse essere convocato per il Mondiale. Ora, invece, non solo ha convinto il ct Didier Deschamps a portarlo in Qatar, ma dopo l'infortunio di...