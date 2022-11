Mondiali | il Qatar e la figuraccia storica | il sogno comprato rischia di diventare un incubo

(Di lunedì 21 novembre 2022) È bastata una manciata di minuti per far afflosciare unche era stato fatto lievitare per dodici anni. Perché appena il pallone ha iniziato a rotolare sul prato verde dello stadio Al Bayt di Al Khor, le paure della vigilia si sono trasformare in realtà. Ilnon si è limitato a perdere contro l’Ecuador (nazionale che occupa il posto numero 44 nel ranking Fifa), ha fatto molto di più. La squadra di Félix Sánchez è entrata nella storia. Ma dalla porta sbagliata. Nessuna Nazione ospitante era mai stata battuta nella gara inaugurale di un Mondiale. Almeno fino al 20 novembre 2022, quando ilha centrato l’impresa al contrario. L’obiettivo della vigilia era non sfigurare, evitare imbarcate, mostrare di poter creare almeno un grattacapo a una rivale più blasonata. Insomma, perdere ma con l’onore delle armi. Il ...

Ben 14 minuti di recupero alla fine del primo tempo di Inghilterra - Iran , seconda partita del Mondiale in Qatar. Si è giocato fino al 59' al Khalifa International Stadium, segnando un record per il tempo aggiuntivo dato in una signola frazione di gioco alla Coppa del Mondo. La decisione dell'arbitro è ...
Tutto come da pronostico. L'Inghilterra sgretola l'Iran per 6-2 al suo debutto nel mondiale e si conferma tra le favorite per la vittoria finale ...