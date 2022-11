Mondiali di Taekwondo | Dell’Aquila vince il primo titolo della carriera

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ultima giornata di gara a Guadalajara ieri, in Messico, teatro dei Campionatidi2022. Tocca a Vito, nella -58 kg, scalare posizioni e confrontarsi con gli altri 51 partecipanti in questa categoria. L’azzurro parte benissimo superando con un secco 2-0 sia i sedicesimi che gli ottavi rispettivamente ai danni del saudita Riad Hamdi e dell’egiziano Mostafa Mansour. Ai quarti supera il kazako Samirkhon Ababakirov per 2-1, mostrando una grande determinazione e lucidità che gli permette di ribaltare una situazione iniziale di svantaggio e approdare in semifinale contro il messicano e beniamino di casa Brandon Plaza Hernandez. In un palazzetto gremito di gente Vito conquista anche la semifinale con un netto 2-0 che non lascia dubbi. Finale di altissimo livello contro una vecchia conoscenza di Vito, il coreano ...