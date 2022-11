Mondiali di Calcio Qatar 21 Novembre 2022 - Palinsesto e Telecronisti Rai Sport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tutte le 64 partite dell’edizionedella Coppa del Mondo disaranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su RaiHD. In particolare, tutte le partite che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incon­tri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1. Rai 2 e RaiHD ospiteranno,...

Di seguito, il programma dettagliato delle tre partite odierne deidi2022 in Qatar e una guida su come seguirle in tv e streaming. CALENDARIO2022 OGGI: IL PROGRAMMA DELLE PARTITE E COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING Ore 14:00 Inghilterra - Iran Diretta tv: Rai2 Diretta streaming: RaiPlayINVIATO A DOHA. George Weah, questa sera, avrà gli occhi lucidi. Realizzerà, attraverso il figlio Timothy, il sogno mai realizzato da calciatore. È stato uno dei più grandi di sempre, ha conquistato ...Atmosfera, grazie” perché come diceva il poeta “il momento è QATARtico”. Scritto proprio così. E ogni mattina, fino al 18 dicembre, skysport.it promette di portarvi nel Paese che ospita i Mondiali con ...Il campionato di serie A è fermo per dare spazio alle partite della fase finale del mondiale di calcio in Qatar. Una sosta inusuale per il mondo della pedata internazionale, considerato ...