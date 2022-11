Mondiali | CdS | “Benzema | che guaio”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS la Francia in questidovrà fare gruppo senza le sue grandi stelle, che mancheranno tanto a tutti. “È stata una notte lunga e triste quella tra sabato e domenica per Karim. Prima l’infortunio nel giorno in cui finalmente tornava ad allenarsi con i suoi compagni. Poi la crescente preoccupazione per il dolore alla coscia sinistra, gli esami clinici e intorno all’1.30 locali l’esito che proprio non ci voleva: strappo al bicipite femorale e addio Mondiale”. “Il fuoriclasse francese ha fatto in tempo a tornare in hotel, chiudere le valigie e alle 6.30 del mattino s’è messo in auto direzione aeroporto, dove ha preso un volo privato per Madrid che l’ha riportato in Spagna ieri pomeriggio. Ai suoi compagni, che non è riuscito a salutare, ha inviato un messaggio nella chat di gruppo. ...