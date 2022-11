Mondiali 2022 | Usa-Galles | la telefonata di Biden Video

Leggi su italiasera

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – “Lo so che siete gli underdog, ma so che giocherete con il cuore, quindi andate e sorprenderete tutti!”. Così Joeha fatto gli auguri alla nazionale degli Stati Uniti in unaalla vigila della prima partita deiin Qatar, in programmaquesta sera contro il. “Vi dico che voi avere alcuni dei giocatori migliori del mondo nella vostra squadra – ha aggiunto il presidente americano nellachiamata con i giocatori e l’allenatore Gregg Berhalter- rappresentate questo Paese: tutti gli Stati Uniti tifano per voi”. “Vorrei essere li per guardare la partita, veramente – ha concluso– andate e vincere, giocate con il cuore”. A rappresentare gli Stati Uniti alla partita di debutto della nazionale Usa ...