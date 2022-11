Mondiali 2022 | Senegal - Olanda | le pagelle Mendy | due errori gravi Gakpo brilla

IL GOL DI KLAASSEN19:12 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:10 La partita del Senegal è stata tutto sommato più che discreta, le ...È vincente il ritorno ai Mondiali dell’Olanda. Gli Orange, che non disputavano una partita della fase finale dalla finale per il 3° posto di Brasile 2014, vinta sui padroni di casa, hanno piegato per ..."Non scommettete sui Mondiali in Qatar", questo il monito del presidente del Codacons Carlo Rienzo in un'intervista rilasciata ai microfoni ...