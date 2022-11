Mondiali 2022 | per la Francia esordio morbido con l’Australia | Giroud punta la rete per interrompere il digiuno

(Di lunedì 21 novembre 2022)-Australia, come quattro anni fa in Russia, sarà ancora una volta la partita inaugurale per le due formazioni. Didier Deschamps,...

I gol in piena 'zona Cesarini' nel finale di gara di Gakpo (84') e Klaassen (99') regalano all'Olanda una preziosa vittoria contro il Senegal, al termine di un match molto equilibrato ma privo di ...Prima del match contro l'Inghilterra Tutti i giocatori dell'Iran sono rimasti in silenzio durante l'esecuzione dell'inno nazionale prima del match contro l'Inghilterra aidi Qatar. In patria è in corso da oltre 2 mesi una drammatica protesta contro il regime.Weston McKennie si è presentato nella gara d’esordio dei Mondiali con un nuovissimo look: la scelta originale per il match col Galles. E’ tempo di debutto ai Mondiali in Qatar anche per gli Stati ...Richarlison è una delle stelle del Brasile, grande favorito per la vittoria del Mondiali. A pochi giorni dall'esordio - giovedì alle 19 contro la Serbia -, l'attaccante del Tottenham ha fatto discuter ...