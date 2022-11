Mondiali 2022 | Argentina - Nigeria | Messi ci sarà ' La caviglia non preoccupa'

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il numero 10 dell'Albiceleste pareva in dubbio per l'esordio nella competizione iridata e invece partirà ...

Il numero 10 dell'Albiceleste pareva in dubbio per l'esordio nella competizione iridata e invece partirà ...Risultato di uno a uno la partita tra gli Stati Uniti e il Galles: segnano l'ex Real, che risponde a WeahFinisce in parità l'ultima partita della seconda giornata dei. Gli USA degli 'italiani' Dest e McKennie hanno sfiorato il successo ma ad otto minuti dal termine ci ha pensato Gareth Bale a ristabilire la parità. Bale ©LaPresseA sbloccare la partita era ...Nel match valido per il girone B dei Mondiali, Usa in vantaggio nel primo tempo, nella ripresa il pari su rigore AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) - ...(Adnkronos) - Match equilibrato e spettacolare tra Stati Uniti e Galles che pareggiano 1-1 la seconda gara del gruppo B di Qatar 2022 disputata allo stadio Ahmad Bin Ali di Ar-Rayyan: è il primo pari ...