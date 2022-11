Mondiale Qatar 2022 | 1-1 tra Stati Uniti e Galles Al gol di Weah risponde Bale su rigore

(Di lunedì 21 novembre 2022) Termina 1-1 il match tra, match valido per la prima giornata del gruppo B della fase a gironi delin. La partita, disputata al Al Rayyan Stadium, è stata decisa dalle reti di Timothyal 36? e di Garethall’80’. Un punto a testa per le due squadre dunque, che si dividono le posta in palio e si posizionano alle spalle dell’Inghilterra a quota 3 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo tempo iniziano meglio gli, che mettono maggiore ritmo e intensità in campo. All’8? infatti c’è la prima chance per gli americani, con un’ottima iniziativa di. Quest’ultimo infatti crossa al centro per Rondon, che devia verso la porta, ma si ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti'22 Tutte le maglie delle Nazionali per ilIlinprende il via nel weekend, tutte le nazionali partecipanti hanno svelato le maglie ...AL RAYYAN () - All'esordio alin, Stati Uniti e Galles si sfidano per il primo turno della fase a gironi del Gruppo B (ore 20, 22 locali). Segui la diretta della partita qui ...Timothy Weah ha scritto il suo nome in questi Mondiali segnando la prima rete degli Stati Uniti in Qatar. Soprattutto ha realizzato il sogno di suo papà George che purtroppo ...Timothy Weah ha scritto il suo nome in questi Mondiali segnando la prima rete degli Stati Uniti in Qatar. Soprattutto ha realizzato il sogno di suo papà George che purtroppo ...