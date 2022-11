Milano AutoClassica - Il collezionismo continua a svecchiarsi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 21 novembre 2022) Si avvicina la fine del 2022 e il mondo dell'auto d'epoca si avvia lentamente al semi letargo dei mesi più freddi, in attesa di riaccendere i motori in primavera. Ed è così che, dopo l'abbuffata di Auto e Moto d'Epoca a Padova,diventa il momento in cui gli appassionati tirano le somme di quest'anno e fissano i trend da tenere d'occhio per il 2023. Non solo per le auto d'antan: ecco le proposte più interessanti del fine settimana meneghino, appena giunto a conclusione. Le rosse al top. A un evento premium di auto classiche le Ferrari non fanno più di tanto notizia, ma quest'anno c'era più Maranello del solito. A parte l'imprescindibile omaggio a Mauro Forghieri, con le Formula 1 degli anni di Lauda e Villeneuve, a colpire è stata l'esposizione di otto F40 davanti alla Club Lounge della manifestazione: solo mamma Ferrari e un paio di ...