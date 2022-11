Milano AutoClassica - Dallara ricorda Forghieri | Era il più bravo

- Una speciale one - off firmata Abarth per celebrare il centenario dell'Autodromo di Monza. L'esemplare è quello presentato nei giorni scorsi dall'Heritage Stellantis a, ovvero la Abarth Classiche 500 Record Monza '58. Il tracciato lombardo è quello in cui il marchio Abarth ha collezionato innumerevoli successi. Tra i più significativi, anche i ...Ti potrebbe interessare: Stellantis Heritage svela la Abarth Classiche 500 Record Monza '58 aIscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che ...MILANO - Una speciale one-off firmata Abarth per celebrare il centenario dell’Autodromo di Monza. L’esemplare è quello presentato nei giorni scorsi dall’Heritage Stellantis ...Milano, 19 novembre 2022 La seconda giornata di Milano AutoClassica ha visto un’importante presenza di pubblico che ha colorato il complesso fierist ...