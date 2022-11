Milan | Baiocchini | “Rinnovo di Bennacer durante la sosta Per Leao…”

Non se ne sta con le mani in mano ilin questa sosta Mondiale . Un occhio è sul mercato (anche quello di gennaio) e l'altro sulla questione rinnovi. Di questo parla Manuele, intervenuto a Sky:Con la sosta per i Mondiali scatta il piano rinnovi in casa. Non sono pochi i casi da discutere, ne parla a Sky Sport 24, Manueleche dice:Il giornalista di Sky Manuele Baiocchini ha fatto il punto sulla situazione legata ai prolungamenti di contratto dei due gioielli rossoneri ...Manuele Baiocchini, intervenuto a SkySport24, ha commentato così le trattative per i rinnovi di Leao e Bennacer: "I fari sono puntati sui rinnovi di Leao e Bennacer. Paolo Maldini, ...