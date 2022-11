Migranti | trafficanti in Libia pronti a salpare con carichi pesanti | la strategia di Piantedosi

(Di lunedì 21 novembre 2022), ancora una volta parlano i numeri. Gli ultimi 200 egiziani sono sbarcati in Sicilia la notte scorsa, dove, dopo l’ennesimo miracoloso salvataggio di un peschereccio che idella Cirenaiaca hanno fatto fatto partire con rotta sull’Italia, la macchina dell’accoglienza ha provveduto a smistarli in 3 porti: Catania, Messina, Augusta. Annessi e connessi, naturalmente, le criticità di una redistribuzione per i centri sovracdel Belpaese, dove sindaci e prefetti faticano a trovare posti disponibili., numeri e prospettive degli sbarchi I numeri, si diceva, parlano. E parlano molto chiaramente. Ne prende nota, tra gli altri, il sito del Tgcom 24, che nelle ultime ore registra dati che riferiscono di «oltre 15.000sbarcati in Italia nelle ultime tre settimane. E due ...

Ed ecco Tori e Lokita, lui 10 anni, lei 16, dueafricani che come capiremo sono approdati ... Fradi droga e di esseri umani, chiese usate come luoghi segreti d'incontro, e molto ...È chiaro che la colpa è della Libia, e ipur di non restarci andrebbero ovunque. Le donne ... ma vanno liberati là, non devono finire nelle mani dei. Anche il dovere morale di ...Due ragazzini migranti africani per un atipico, moralissimo, straziante anti-thriller calato come una sonda nelle viscere dell’Europa ...Ilaria Bifarini, che cosa ha pensato di fronte alla presa di posizione francese contro l'Italia È pura ipocrisia. L'esempio plastico del modo in cui agisce l'Unione europea e della doppia morale che ...