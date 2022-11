Migranti | l’Ue lancia il Piano d’azione sul Mediterraneo centrale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 21 novembre 2022) La Commissione Ue, in vista del Consiglio straordinario Giustizia e affari interni del 25 novembre, ha presentato oggi il nuovosul. Pur sottolineando che le soluzioni strutturali potranno essere trovate solo attraverso un accordo sull’intera serie di riforme in materia di asilo e migrazione attualmente in fase di negoziazione, la Commissione propone una serie di misure operative per affrontare le sfide immediate e in corso lungo la rotta migratoria del. Ildella Commissione europea suipropone 20 misure articolate attorno a tre pilastri Ilpropone una serie di 20 misure articolate attorno a tre pilastri ...