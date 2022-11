Migranti | la Ue presenta il piano per il Mediterraneo centrale Piantedosi | «Sono soddisfatto»

(Di lunedì 21 novembre 2022) La Commissione europea, in vista del Consiglio straordinario dei ministri dell’Interno convocato a Bruxelles il prossimo 25 novembre, ha proposto und’azione comune per il. Si tratta di un documento che racchiude 20 misure, articolate su tre linee di intervento. Uno: ridurre la migrazione irregolare e non sicura, lavorando con i paesi partner e le organizzazioni internazionali. Due: fornire un approccio più coordinato per le attività nelle aree di ricerca e soccorso. Tre: rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri, accelerando sull’implementazione del meccanismo volontario di redistribuzione. «», è stato il primo commento del ministro dell’Interno italiano, Matteo. «Il testo mette al centro della discussione alcune importanti ...

