Migranti | la fermezza dell’Italia sveglia l’Ue | dalla Commissione un piano in 20 punti Ecco cosa dice

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 novembre 2022) Unoperativo in 20con l’obiettivo di affrontare le «sfide attuali ed immediate» sulla rotta migratoria del Mediterraneo Centrale. A lanciarlo è laUe, in vista del Consiglio straordinario dei ministri degli Interni sul tema dei. Dunque, l’Italia, con la sua, è riuscita a imprimere finalmente un’accelerazione al confronto interno al, anche sul versante operativo. «Il testo mette al centro della discussione alcune importanti questioni in tema di gestione dei flussi migratori e lo fa nella prospettiva già auspicata dal governo italiano», ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi,ndosi quindi soddisfatto «per i contenuti» delUe. La...