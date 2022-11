Migranti | la Commissione Ue presenta il nuovo piano in 20 punti | “Così più coordinamento”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ventiper affrontare le sfide in corso lungo la rotta del Mediterraneo centrale e per risolvere le controversie europee sui. Dopo la crisi diplomatica delle scorse settimane tra Italia e Francia, per il caso della nave Ocean Viking, laeuropea ha deciso di accelerare nella realizzazione di und’azione suindo ai membri del Consiglio un documento di 20in grado, nell’intenzioni dei delegati, di far fronte al tema dei flussi migratori nel continente. Il, illustrato in vista del Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni del 25 novembre, è basato su tre pilastri: ridurre la migrazione irregolare e non sicura, fornire soluzioni alle sfide emergenti nel settore ...

... 'Non possiamo gestire la migrazione caso per caso', ha detto Schinas, vicepresidente Ue Il vicepresidente dellaUe, Margaritis Schinas , ha scritto in un tweet di aver presentato un ...Immigrazione : codice rosso. LaUe definisce insostenibile la situazionein Europa. Lo scrive nel Piano d'azione sul Mediterraneo centrale e stila una linea risolutiva in 20 punti, da presentare al Consiglio ...“Un piano d’azione dell’Unione europea diviso in 20 punti” per affrontare “le sfide immediate e in corso” lungo la rotta del Mediterraneo centrale.Codice di condotta per le navi umanitarie da ridiscutere con le autorità marittime internazionali, coinvolgimento degli Stati di bandiera, attuazione ...