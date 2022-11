Migranti | da Ue nuovo piano d’azione su gestione

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione europea intende rilanciare il meccanismo volontario di solidarietà per ricollocare isalvati nel Mediterraneo centrale e invita gli Stati membri ad “accelerarne l’attuazione”, affrontando “le strozzature finora individuate, migliorando la flessibilità, razionalizzando i processi e attuando il finanziamento di misure alternative”. Lo prevede ildi azione presentato dall’esecutivo Ue in vista del Consiglio Interni straordinario di venerdì prossimo. La Commissione europea lancia dunque un ‘Action Plan’, unbasato su venti azioni, con l’obiettivo di affrontare le “sfide attuali ed immediate” sulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale. Si tratta, dice la commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson in un punto stampa a Bruxelles, essenzialmente di un “appello ad ...

