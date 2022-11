Micol Incorvaia ha un’altra parente famosa oltre a Clizia | ecco di chi si tratta e cosa pensa di lei

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 21 novembre 2022)è una delle ultime new entry nella Casa del GF Vip. La sorella di, nonché ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, dopo aver fatto il suo ingresso nella spiatissima dimora di Cinecittà ha subito dovuto fare i conti con le offese di Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.