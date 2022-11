Michelle Hunziker e Serena Autieri | amicizia finita? «Metti sempre zizzania | hanno ragione i giornali»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Mette a tacere tuttiche, con una story Instagram, smentisce i rumors degli ultimi giorni sul presunto allontanamento dall’amica. «Comunque anche te che mi fai litigare con Tomaso…zizania..sla» dice ironicamenteche è distesa accanto a lei sul divano. Le sue sorridono e mandano parlano. del gossip impazzato suiper cui l’attrice napoletana sarebbe stata una delle cause del divorzio die Trussardi. «E lo so… io lo amo Tomaso!» urlaridendo. Le due scherzano sulla faccenda su cui le cronache rosa negli ultimi tempi ...

Mette a tacere tuttiche, con una story Instagram, smentisce i rumors degli ultimi giorni sul presunto allontanamento dall'amica Serena Autieri . 'Comunque anche te che mi fai litigare con Tomaso ... ...Un pranzo tutti insieme a casa die Tomaso, è così che Serena Autieri e suo marito mettono fine a tutti i ...Non c'è pace per le coppie. Il 2022 volge al termine e si conferma l' annus horribilis per le love story, naufragate dopo anni di felice convivenza. Dopo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Francesc ...Un pranzo tutti insieme a casa di Michelle e Tomaso, è così che Serena Autieri e suo marito mettono fine a tutti i pettegolezzi ...