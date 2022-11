Meteo | nuova perturbazione nel Mediterraneo Piogge | temporali e neve al Sud

iLMeteo.it

Condizionial momento stabili in Italia, con qualche residuo fenomeno sulle regioni meridionali. Ma nelle prossime ore unaperturbazione si avvicinerà al Mediterraneo portando un'intensa fase di ...Netto peggioramento delle condizioninel corso di martedì, complice il transito di un intensa perturbazione atlantica. L'arrivo dellaperturbazione che sarà probabilmente la più intensa ... Meteo: Settimana, da Martedì arriva il pericoloso Ciclone Poppea, rischio alluvioni e tanta Neve; previsioni Savona. Il conto alla rovescia è giunto al fatidico zero, la nuova sede è realtà : oggi è il primo giorno per il mercato in via Paleocapa. Una sede scelta con l’obiettivo di limitare e attutire i ...Dopo la perturbazione di martedì l'anticiclone tenterà di espandersi, ma sarà insidiato da nuovi impulsi umidi e instabili dall'Atlantico. MERCOLEDI' DEBOLE FRONTE IN ARRIVO DA OVEST. Passata l'intens ...