Messico | Martino | «Con la Polonia sarà già decisiva»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il ct delGerardoha presentato la partita contro la, valevole per la prima giornata dei Mondiali Qatar 2022 Le parole dinella conferenza pre: LA CONFERENZA – “Quando partecipi a un Mondiale devi affrontare sempre calciatori straordinari. Lane ha sicuramente uno, l’Argentina altri. Cerchiamo di giocare sempre allo stesso mondo, proponendo il nostro calcio. La prima sfida segna il corso del cammino e, per le caratteristiche del girone, quella con la. È di vitale importanza per il futuro”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il ct delGerardoha presentato la partita contro la Polonia, valevole per la prima giornata dei Mondiali Qatar 2022 Le parole dinella conferenza prePolonia: LA CONFERENZA - '...La presentazione del match QUIdovrebbe affidarsi al modulo 4 - 3 - 3 con Ochoa in porta e una difesa a quattro formata dalla coppia centrale Montes - Moreno e sulle fasce da ...La partita Messico - Polonia del 22 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale con tabellino. Dove vedere in tv o streaming la gara valida per la 1° giornata della fase a gironi dei ...Gerardo Martino, CT del Messico, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio Mondiale contro la Polonia: "Quando partecipi a un Mondiale devi affrontare sempre calciatori straordinari. L ...