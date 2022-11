Messico | il ct Martino | 'La Polonia ha un calciatore straordinario | la sfida con loro è decisiva'

Lo ha detto Gerardoin merito alle critiche sul suoin vista del debutto al Mondiale in Qatar contro la Polonia. 'S ta a noi generare l'entusiasmo dei tifosi. Se vinciamo, inizierà a ...Prima di approdare in Qatar non ha brillato neppure il, allenato dal 'Tata'. Per 'El Tri' sono arrivate ben tre sconfitte nelle ultime cinque amichevoli, contro Paraguay, Colombia e ...Gerardo Martino, CT del Messico, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio Mondiale contro la Polonia: "Quando partecipi a un Mondiale devi affrontare sempre calciatori straordinari. L ...Messico-Polonia è una partita dei Mondiali 2022 e si gioca martedì alle ore 17:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.