Messi-Cristiano Ronaldo | il backstage della foto delude i tifosi VIDEO

E a proposito: non chiedete loro di, chiedete di loro stessi, delle loro carriere e del ... Si è parlato tanto anche della foto a scopo pubblicitario scattata insieme amentre giocano a ...... che sono stati i protagonisti d'eccezione delle campagne più iconiche di Louis Vuitton, a cui oggi si aggiungono due veri campioni del mondo, come LionelRonaldo. Audacia e grinta ...Da Lamborghini a Maserati, passando per Ferrari: ecco quali sono le auto scelte dalle star dei mondiali di Qatar 2022 ...Come ogni edizione e come ogni torneo di grande richiamo, anche la Fifa WorldCup 2022 ha attirato gli investimenti di numerosi sponsor ...