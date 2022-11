Meloni non si ferma più Fratelli d' Italia vola nel sondaggio di Mentana

(Di lunedì 21 novembre 2022) Giorgianon sipiù. Anche questa settimanad'guadagna consensi nelSwg diffuso da Enricodurante il TgLa7. Il partito del presidente del Consiglio sale al 30.4% rispetto al 30.1% di sette giorni fa.d', dunque, guadagna lo 0.3%. Ed è l'unico partita della maggioranza di governo a guadagnare consensi. La Lega di Matteo Salvini, infatti, in una settimana ha perso lo 0.5% scendendo dall'8.1% al 7.6%. Discorso analogo per Forzache perde lo 0.4% e scende dal 6.8% al 6.4%. Differente il quadro dei partiti d'opposizione. Il Pd riesce a recuperare qualche punticino percentuale passando dal 16% al 16.2% ma restando sempre il terzo partito d'...

L'Indro

... Giorgia, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell'Economia, ... Il taglio del cuneo fiscalesoddisfa Confindustria . "Sul cuneo fiscale serve un intervento shock", ...Mi ha stupito che nel suo discorso di presentazione della candidaturaabbia parlato della guerra in Ucraina né del governo. Bonaccini è un dirigente di partito. Fin qui ha indicato una ... Meloni e Giorgetti, i conti non tornano — L'Indro Giorgia Meloni non si ferma più. Anche questa settimana Fratelli d'Italia guadagna consensi nel sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana durante il TgLa7. Il partito del presidente del Consiglio sale ...Pensioni, ecco cosa cambia con la Manovra del governo Meloni. La prima novità - annunciata da giorni - riguarda l'introduzione della cosiddetta Quota 103, cioè con ...