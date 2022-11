Medaglia Mauriziana al Merito consegnate per quattro Carabinieri di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, presso il Comando Provincialedi, il Comandante Colonnello Luigi Bramati, alla presenza di una rappresentanza di militari della sede, ha consegnato la “aldi dieci lustri di carriera militare” concessa al Colonnello deceduto Giuseppe Genovese (ritirata dal figlio Giuseppe), al Luogotenente Carica Speciale Ciro Di Grezia, in servizio al Comando Provinciale di, ai Luogotenenti Carica Speciale in congedo Tommaso Zullo, Mauro Mattarolo e al Brigadiere Capo Qualifica Speciale in congedo Salvatore Sole. La sobria cerimonia ha avuto inizio con un breve intervento del Colonnello Bramati, che ha salutato i decorandi, accompagnati dai loro familiari, ai quali ha espresso il personale compiacimento ...