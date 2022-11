McKennie | «Ronaldo? Alle 3 di notte | dopo le partite | facevamo il bagno nel ghiaccio e parlavamo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 novembre 2022) Weston, centrocampista della Juventus, ha regalato un retroscena sull’approdo in bianconero parlando al canale YouTube Kwik Goal: «Pazzesco firmare per la Juve, da non crederci. Ero seduto sul divano, a casa, in Germania, stavo per partire per il precampionato con lo Schalke e mi ha chiamato Corey dicendomi: potrebbe esserci un interesse reale e io non ci potevo credere. Sono salito sull’aereo per andare in Austria dove avevamo il ritiro, poi ero sul busessere atterrati e mi hanno detto: il coach ti chiamerà. Ma chi, Pirlo? Mi sono seduto con il telefono in mano aspettando la chiamata e pensando solo: oh mio Dio!. Avevamo una regola: niente telefoni a tavola. Il mio era nascosto tra le mie gambe e appena ho visto una chiamata dall’Italia sono corso fuori. Era la Juve che mi diceva: crediamo tu possa essere importante per la nostra ...