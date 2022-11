Mazzocchi | c’è la distorsione del ginocchio destro

(Di lunedì 21 novembre 2022) Brutte notizie per la Salernitana e, che si ferma per una contusione-alBrutte notizie per Paquale. Dopo essersi fermato con la nazionale italiana il calciatore della Salernitana si è sottoposto a degli esami clinici. Di seguito il comunicato. «Il controllo clinico e radiologico a cui si è sottoposto questa mattina Pasqualepresso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha evidenziato un trauma contusivo-distorsivo delcon interessamento del legamento collaterale mediale. L’atleta ha già iniziato il trattamento fisioterapico e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori indagini radiologiche» L'articolo proviene da Calcio News 24.

