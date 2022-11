Marco Baldini rivela | “Mai stato ludopatico | ero finito in un giro di malavita ed era una copertura Ho rischiato di morire | mi stavano facendo scavare una buca… ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Il gioco è stata solo una, non sono mai, l’ho detto perché eroin undi“. È questa lazione choc fatta daai microfoni del podcast “One More Time“. Conversando con Luca Casadei, lo speaker radiofonico ha deciso di raccontare la verità sulla sua vita, confessando come la ludopatia, di cui aveva detto più volte di soffrire, sia stata tutta una “montatura” per non trovarsi “in difficoltà con gli inquirenti”. “Non sono maiun vizioso, non sono maiun giocatore compulsivo, o comunque non sono nato così, ho dovuto dimostrare di esserlo per difendermi da cose molto più gravi – ha ammesso-. È successo ...