Maracuja | formula magica | perché il frutto della passione ti può salvare dai malanni di stagione

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dall'aspetto intrigante e misterioso, la, conosciuta anche come, è ricca di sostanze benefiche per la nostra salute. Flavonoidi, ferro, magnesio, fosforo, rame, fibre, potassio e proteine... Ma soprattutto vitamina C, carotene e criptoxantina, che rendono ilun ottimo alleato per rinforzare il sistema immunitario. Tutte queste vitamine agiscono come antiossidanti, che eliminano i radicali liberi dal corpo e li neutralizzano prima che possano danneggiare gli organi provocando condizioni come il cancro o le malattie del cuore. Non solo. L'elevato contenuto antiossidante è utile per la riduzione delle rughe e per migliorare la salutepelle.