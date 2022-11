Mara Venier ha rischiato il crollo | il retroscena su Domenica In

Affaritaliani.it

La domenica è per antonomasia. Ed è così che il suo programma, ancora una volta, raggiunge il vertice degli ascolti. Alto gradimento per il pubblico. Di Domenica In si parla anche su DiPiùTV, uno dei magazine in ...A parlare nello specifico è stata Anna Pettinelli, invitata d aa Domenica in . Mara Venier, bella, bionda e...già mamma: le foto da giovane. Imperdibili Mara Venier è la regina della domenica, visto che da anni è la punta di diamante del talk di Rai 1. Ma di recente ha rischiato un crollo.Ascolti tv dati auditel ieri pomeriggio domenica 20 novembre 2022: chi ha vinto tra Amici, Verissimo, Fialdini e Domenica In