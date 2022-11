Mantova | incendio in un condominio | un morto e 13 intossicati | anche bambini

(Di lunedì 21 novembre 2022) Unè divampato nella notte in una palazzina diin via degli Spalti. Secondo le prime informazioni il rogo ha causato la morte di una persona. Tredici gli; tra i feriti ricoverati in ospedale ci sarebbero alcuni. Ancora ignote le cause delle fiamme. Sul posto diverse ambulanze e le squadre dei vigili del fuoco. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

