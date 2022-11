Manovra | verso tampon tax | Iva sforbiciata al 5% per pannolini e assorbenti

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Si val'introduzione della cosiddettatax in. Il governo avrebbe infatti deciso di sforbiciare l'Iva perportandola al 5%. La norma dovrebbe essere contenuta nella legge di bilancio attesa in Cdm. La riunione, fissata per le 20.30, non è ancora cominciata.

Arrivano con laanche gli aiuti per le Marche colpite dai gravi eventi del maltempo: 400 ... L'iter partirà dalla Camera, dove il testo è atteso in commissionela fine della settimana. L'...SUGAR TAX E PLASTIC TAX " Si vaun nuovo rinvio dell'entrata in vigore di sugar e plastic tax: secondo quanto si apprende la, che in serata sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri ...La rotta resta quella tracciata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni : priorità ai redditi bassi e lotta al caro bollette . I tempi però sono strettissimi e così il ...Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Si va verso l'introduzione della cosiddetta tampon tax in manovra. Il governo avrebbe infatti deciso di sforbiciare l'Iva per pannolini e assorbenti portandola al 5%.