Manovra | verso taglio del cuneo Reddito di cittadinanza per 8 mesi nel 2023 a chi può lavorare Tajani | ' Aumentano le pensioni minime'

'Voto 8 alla, anche se poi dovremo vedere e valutare i dettagli. Speriamo venga formulata ... Se si aumentano i tettil'alto si spingono molti a cercare di restare sotto, un po' come ...Roma, 21 nov. " Si val'introduzione della cosiddetta tampon tax in. Il governo avrebbe infatti deciso di sforbiciare l'Iva per pannolini e assorbenti portandola al 5%. La norma dovrebbe essere contenuta ...La rotta resta quella tracciata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni : priorità ai redditi bassi e lotta al caro bollette . I tempi però sono strettissimi e così il ...Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Si va verso l'introduzione della cosiddetta tampon tax in manovra. Il governo avrebbe infatti deciso di sforbiciare l'Iva per pannolini e assorbenti portandola al 5%.